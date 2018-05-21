МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России по мере возвращения инфляции к 4% будет превышать ее на 2-3 процентных пункта для сохранения привлекательности рубля, сами инфляционные ожидания пока в два раза выше цели ЦБ, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

"По мере того, как инфляция постепенно вернется к 4%, дальше цикл нашего снижения близится к завершению, как мы говорили, ситуация стабилизируется в районе 2-3 процентных пунктов. Эти 2-3 процентных пункта нужны, чтобы сохранить привлекательность нашей валюты", — сказал он на заседании межкомитетской рабочей группы Госдумы, на которой представляется годовой отчет ЦБ за 2017 год.

"Инфляционные ожидания хоть и снижаются, и все меньше реагируют на какие-то факторы, но все равно существенно — в два раза выше, чем наша цель", — сказал также он.