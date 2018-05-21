МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России в настоящее время видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Банк России принимает решения об уровне ключевой ставки для достижения цели денежно-кредитной политики — сохранения годовой инфляции вблизи 4%. Банк России на заседании совета директоров в конце апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросам процентной политики состоится 15 июня.

"Есть факторы и на паузу, и на снижение… Пока сложно сказать, мы это не обсуждали. Есть факторы и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, мы видим, что действительно инфляция на месячной основе чуть-чуть ускорилась, но коэффициент переноса остаётся достаточно низким, поэтому сильных инфляционных эффектов мы не видим, пока все в рамках прогноза", — сказала Юдаева в Госдуме.

"С другой стороны, мы видим серьёзную волатильность на глобальных рынках, пока на них российский рынок реагирует очень спокойно — более спокойно, чем рынки других стран, но нужно наблюдать ситуацию и взвешивать разные риски — риски, которые могут быть связаны с ростом глобальной волатильности и то, насколько и дальше спокойно будет реагировать на эти риски", — отметила она.