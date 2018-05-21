МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по реализации майского указа президента.

"Правительство сформировано, и оно должно будет решать те самые задачи, которые вытекают из главного майского указа президента страны. С выполнения майского указа мы сегодня и начнем", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что майский указ является целевым документов.

"В ближайшее время я подпишу перечень поручений по его реализации. Этот перечень практически готов", — заявил премьер.

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" глава государства Владимир Путин подписал 7 мая.