МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные направления деятельности правительства РФ и прогноз социально-экономического развития страны до 2024 года должны быть внесены в правительство до 1 сентября 2018 года, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первой встрече со своими новыми заместителями.

"Согласованный вариант главных документов — основных направлений деятельности правительства и прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года — нужно внести в правительство до 1 сентября. Каждое ведомство должно проработать свою часть", — сказал Медведев.

Он отметил, что вице-премьеры должны свести воедино все предложения министерств и ведомств, добиться выработки единой позиции и подготовить документ, который позволяет правительству достичь целей развития, установленных в указе президента от 7 мая 2018 года.

Медведев также сообщил, что в течение недели окончательно распределит полномочия среди вице-премьеров. "Окончательно, кстати, распределить обязанности я намерен в ближайшую неделю. Но, собственно, вы и так знаете, чем должны заниматься, я об этом объявил, еще когда пришел в Государственную Думу", — сказал Медведев.

Ранее Медведев озвучивал такое планируемое новое распределение обязанностей между своими заместителями: Антон Силуанов будет курировать финансово-экономический блок, Татьяна Голикова — социальный блок, Ольга Голодец — культуру и спорт, Виталий Мутко — строительство, Дмитрий Козак — промышленность и энергетику, Юрий Борисов — ОПК, Алексей Гордеев — АПК, Максим Акимов — цифровую экономику, транспорт и связь, Константин Чуйченко — руководитель аппарата. Юрий Трутнев остается вице-премьером, отвечающим за развитие Дальнего Востока.