МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Достигнутые договоренности между США и Китаем об окончании торговой войны могут оказать влияние на котировки нефти и золота, однако к глобальным сдвигам нынешний этап переговоров не приведет. Сторонам еще предстоит найти компромисс во взаимной торговле, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Торговые переговоры между США и Китаем на минувших выходных принесли очевидные успехи — обе стороны заявляют об окончании торговой войны. Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметил значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. США ожидают значительного увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай и удвоения закупок в сфере энергетики в течение трех-пяти лет.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Китай и США в Вашингтоне договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Дискуссии между представителями двух стран продолжатся в скором времени в Китае, куда должен приехать министр торговли США Уилбур Росс.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛИ ТОРГОВАЯ ВОЙНА США И КИТАЯ?

В начале марта этого года президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в размере 25% на стальную и 10% на алюминиевую продукцию, обосновав это "соображениями национальной безопасности". Эти меры затронули, в том числе, и Китай. Следующий шаг Трамп предпринял 22 марта, когда подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая". В апреле США объявили о намерении ввести пошлины в размере 35% на 1300 товаров, ввозимых из Китая примерно на 50 млрд долларов. В ответ Госсовет КНР решил ввести 25-процентные пошлины на американские автомобили и некоторую сельхозпродукцию. В общей сложности под китайские санкции попало 106 наименований американских товаров.

В воскресенье было объявлено, что Вашингтону и Пекину удалось прийти к консенсусу по спорным вопросам, в рамках которого страны договорились сократить дефицит торгового баланса со стороны США путем значительного увеличения закупок американских товаров Поднебесной. Самым главным итогом консультаций стало то, что стороны договорились не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин, напоминает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

В ходе переговоров Вашингтон пытается убедить Пекин сократить торговый дефицит на 200 млрд долларов к концу 2020 года. В прошлом году дефицит США в торговле с Китаем составил 375,7 млрд долларов, или 46% совокупного торгового дефицита США.

Нынешние договоренности по взаимным торговым пошлинам весьма позитивны, но эти договоренности еще не окончательные, считает главный стратег JLL Владимир Пантюшин.

"Эффект от договоренностей позитивный, поскольку от торговых воин проигрывают две стороны, а с учетом того, что воюют две крупнейшие державы, проигрывает весь мир", — отметил Пантюшин.

По его словам, для Европы и России торговая война США и КНР была бы однозначно негативна, хотя для России в меньшей степени, учитывая не очень большую российскую вовлеченность в мировую внешнюю торговлю за пределами сырьевых поставок.

Однако, по мнению аналитика, в переговорах пока еще рано подводить черту. Он напомнил, что США настаивают на том, чтобы КНР "активно предприняла меры для того, чтобы сократить торговый дефицит на 200 млрд долларов". При этом Китай это не совсем та экономика, которая управляется из единого центра, и приказать производителям в КНР не экспортировать товары в США невозможно. На переговорах еще предстоит найти компромиссы для улучшения американского торгового сальдо с Китаем, считает Пантюшин.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Мировые цены на нефть в понедельник утром росли, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения об ослаблении напряженности в торговых отношениях США и Китая, говорят аналитики. Они напоминают, что стороны договорились удвоить закупки в сфере энергетики в течение 3-5 лет.

Однако, по мнению Панюшина, договоренности между США и Китаем будут иметь довольно опосредованный эффект на нефтяные котировки. На нефть в большей степени оказывает влияние ситуация с Ираном и Венесуэлой, считает аналитик. А для золота — это скорее небольшой негатив, но резкого падения цены на золото не будет, говорит он.

Замначальника отдела аналитических исследований "Универ Капитала" Дмитрий Александров считает, что перемирие локально позитивно для глобальных рынков акций и сырья, а также для долговых рынков. При этом он напоминает, что многое зависит от риторики ФРС.

"Ожидания устойчивого роста ставки не дадут шанса для сильных покупок. Даже сегодня по 10-летним казначейским бумагам США доходности устойчиво выше 3,05% и, видимо, это знак, что вернуться ниже психологической отметки в 3% им уже не удастся", — говорит аналитик. По его словам, очевидно, что на этом фоне волна продаж драгметаллов возобновится, поскольку на них давит и снижение напряжённости, и рост доллара, основанный на ожиданиях среднесрочного роста ставки.

Новость о приостановке введения взаимных торговых пошлин США и Китая, безусловно, несет определенный позитив и вполне может возродить ралли на американском рынке акций, считает Дроздов. Тем не менее, по его словам, рост доходности 10-летних облигаций США, которые могут подняться к уровню 3,25%, продолжит оказывать давление на рынки emerging markets и будет способствовать росту американского доллара на глобальном рынке. Он напомнил, что на торгах в пятницу доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов — до 3,06%, но все еще остается на семилетних максимумах.

По мнению начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, весьма возможно, что прогресс в торговых отношениях между США и Китаем, первоначально усиливший покупки доллара, будет постепенно способствовать общему улучшению настроения и аппетита инвесторов на глобальных площадках, в том числе на развивающихся рынках.