ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Предварительное соглашение США-КНР изменит структуру торговли между двумя странами, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

На минувших выходных США подтвердили приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем и отметили значительный прогресс в переговорах по вопросам торговли. По словам Мнучина, Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

"Структурные изменения в торговле США с Китаем будут частью рамок (соглашения)", — сказал Мнучин в эфире телеканала CNBC.

Он подтвердил, что если США не получат желаемого, они вновь могут вернуться к вопросу пошлин.

Он уточнил также, что импортные пошлины будет снижать не только Китай, но и США. По словам Мнучина, переговоры должны реализоваться в виде обязывающих соглашений с компаниями, в том числе в КНР.