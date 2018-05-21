ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. США будут оказывать на Иран беспрецедентное финансовое давление в целях предотвращения появления у него ядерного оружия и средств его доставки. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности", — заявил Помпео, выступая в Вашингтоне.

Он напомнил, что после выхода США из "ядерного соглашения" международного сообщества с Ираном будут возобновлены старые санкции и последуют новые.

По словам Помпео, США также требуют от Ирана вывода всех войск из Сирии.

Иран должен отчитаться перед МАГАТЭ о всех "предыдущих аспектах" ядерной программы, также заявил Помпео.

США ослабят санкции только тогда, когда увидят осязаемые изменения в политике Ирана, сказал госсекретарь США.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что все страны, включая страны ЕС, должны присоединиться к новым потенциальным санкциям против Ирана. "Это нормально, когда приходится жертвовать своей экономической активностью для достижения наших целей. США жертвуют экономической активностью, другие страны тоже должны это делать", — сказал Помпео, отвечая на вопрос, как сделать так, чтобы новые потенциальные санкции против Ирана не затронули европейцев.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как «Совместный всеобъемлющим план действий» (СВПД), была достигнута Ираном и «шестеркой» международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД.