МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в апреле выросли на 1,2% после спада на 0,9% в марте, сообщает в понедельник Росстат.

В январе-апреле в годовом выражении рост составил 5,8%.

Цены промпроизводителей РФ январе текущего года в месячном выражении выросли на 0,1%, в феврале — на 1%, в марте — снизились на 0,9%.

С начала прошлого года Росстат перешел на новую версию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В связи с этим была введена новая классификация индексов цен промпроизводителей — "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений".