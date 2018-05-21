МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финальные варианты национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Facebook.

"Правительство сформировано, и мы приступаем к работе по реализации майского указа президента. Указ определяет стратегические направления движения нашей страны. Важно помнить, что он имеет рамочную форму. Промежуточную тактику предстоит проработать правительству – определить этапы, целевые показатели и контрольные точки. Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, чтобы затем доработать проект основных направлений деятельности правительства", — написал он.

Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" глава государства Владимир Путин подписал 7 мая.