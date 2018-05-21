МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Предстоящий XXII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в Северной столице в 2018 году несколько раньше обычных сроков: 24 – 26 мая. Это вызвано подготовкой к чемпионату мира по футболу в России. На ежегодном деловом мероприятии, которое проводится с 1997 года, ожидают делегации более 100 стран мира и около 15 тысяч потенциальных участников. Из высоких гостей в Петербург должны приехать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Их совместное пленарное заседание с лидером России Владимиром Путиным станет ключевым мероприятием форума.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, "несмотря на соответствующую риторику, интерес у бизнеса, в первую очередь, да и у политиков мирового уровня к форуму отнюдь не пропал. Надеемся, что он пройдет с не меньшим успехом, чем в предыдущие годы".

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", в 2018 году на ПМЭФ не будет подписано каких-либо прорывных соглашений, однако, в свете событий последнего времени, форум может стать намного интереснее всех предыдущих. На это намекают итоги недавней встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи, а также внушительный состав и уровень участников мероприятия. Кроме того, даже сам факт контактов России с мировым сообществом на подобном уровне способен положительно сказаться на ее экономике.

Будет много интересного

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов отметил, что предварительные данные по форуму говорят о большом количестве участников и их высокой квалификации. По сравнению с предыдущими форумами она даже оказалась выше.

"Это значит, что приедут представители и главы компаний с очень большим оборотом. Похоже, то, что будет подписано на форуме, окажется по объемам, по крайней мере, по рамочным договорам, больше, чем в предыдущие годы", — сказал эксперт.

Шибанов добавил, что, конечно, следует быть аккуратным в оценках, поскольку рамочные договоры зачастую являются лишь заявлениями о намерениях, которые не всегда реализуются на практике. Однако нынешний форум, с учетом новых майских указов, обновления правительства, амбициозных экономических задач России на ближайшие шесть лет, будет интересен инвесторам и крупным компаниям, понимающим, что технологический прорыв без участия международного сообщества осуществить довольно сложно.

"Все это позволяет предположить, что на ПМЭФ будет обсуждаться многое. Насколько много удастся действительно реализовать, подписать и приобрести – покажет время. Пока я думаю, что потенциально шансы довольно хорошие на то, что будет много интересного", — сказал Шибанов.

Итоги ПМЭФ могут отразиться на рубле

По мнению председателя комитета по экономике московского отделения "ОПОРЫ России" Алексея Каневского, в стране, как обычно, больше политически уповают на результаты форума. Само наличие японской и французской делегации в самом высоком составе уже является огромным плюсом. Полтавченко: Интерес к ПМЭФ остается высоким, ожидается 15 тыс участников

"Мы знаем, что там японцы будут со своими геополитическими вопросами. Сам по себе факт обсуждения и желания западных и восточных лидеров приехать и продолжать разговор имеет позитивное значение, безусловно. Думаю, что прорывных документов подписано не будет. Скажем, в отношении Курильских островов, например. Или решений Франции касательно движения по санкциям ожидать не приходится", — считает эксперт.

И все же, как полагает Каневский, какие-то подвижки по японскому инвестированию под потенциальное развитие событий вокруг Курильских островов будут сделаны. При этом точно ничего чувствительного не стоит ожидать от французов. Это абсолютно очевидно, считает эксперт, но само по себе продолжение диалога на уровне глав государств является весьма позитивным фактором. Исходя из событий последних лет, можно было представить, что западные партнеры не найдут тем для разговоров с Россией.

Это очевиднейшим образом не так. Имея ввиду последние коммуникации с Меркель, давление бизнес-среды на правительство в Германии и во Франции ощутимо. Люди хотят продолжать зарабатывать деньги в России и пытаются это сделать", — подчеркнул Каневский.

Он добавил, что рассчитывать на стремление делать это во что бы то ни стало, не приходится. В первую очередь ситуация связана с геополитическими и иными препонами.

"И она будет превалировать. Но факт разговора на таком уровне очень позитивен и в краткосрочной перспективе, наверное, даже скажется на ситуации с российской валютой", — сказал Каневский.

Можно ждать сдвига

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов уверен, что форум будет, в целом, намного интереснее, чем в прошлом году. Последние несколько лет мероприятия ПМЭФ, по его словам, были чрезвычайно унылыми и производили впечатление не государственных, а чиновных. На них подписывались давно согласованные проекты, а западные эксперты один за другим говорили, что Россия не должна быть такой закрытой страной. Что ей необходимо дерегулирование и послушание. Однако сейчас, после того как Меркель приехала в Сочи, стало понятно, что противоречия между Германией и Соединенными Штатами обостряются. В то же время обострились отношения между немецким бизнесом и китайским.

"Очевидно, немцы волнуются по поводу китайской экспансии в Евразии. Это повышает значение Петербургского форума", — пояснил Колташов. Аль-Фалих: Обсуждение снижения волнения на рынке нефти продолжится на ПМЭФ-2018

По его словам, это делает возможными целый ряд дискуссий и сделок, которые будут интересны и выгодны России. Все это поможет форуму стать более насыщенным событиями и выведет его из кризиса последних лет.

"Возможно, будут какие-то соглашения по линии Европейского союза. Но я думаю, что счастливая Меркель и счастливый Путин на конференции по итогам встречи в Сочи, это будет иметь большие коммерческие последствия. На Петербургском форуме должно отразиться как-то. Пусть даже этот форум и не выразит этих последствий, но можно ожидать определенного сдвига", — уверен Колташов.

Эксперт подчеркнул, что ПМЭФ остается либеральным по своей идеологической природе, и на нем по-прежнему будут господствовать достаточно либеральные оценки.

"На нем не будет предложено никакой другой экономической стратегии для страны, что было и остается невозможным. По линии сотрудничества, коммерции и по итогам сближения с Германией он может стать интересным", — сказал Колташов.