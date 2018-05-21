ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, говорится в указе Трампа.

"Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность", — сказано в указе, опубликованном на сайте Минфина США.

Также запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50%.

"Президент подписал новый исполнительный указ, который ограничивает возможности режима распродавать государственные активы по копеечным ценам за счет венесуэльского народа", — пояснил журналистам в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации США.

"Нынешний указ запрещает любые транзакции по приобретению долга правительства Венесуэлы, это включает всю дебиторскую задолженность, связанную с американцами или лицами, находящимися в США. Это включает также долг государственной нефтяной компании", — сказал представитель администрации.