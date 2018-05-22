ПЕКИН, 22 мая — ПРАЙМ. Китай с 1 июля значительно снижает пошлины на импорт автомобилей и автозапчастей, говорится в сообщении министерства финансов КНР.

"В целях дальнейшего расширения политики реформ и открытости, продвижения структурной реформы сферы предложения, стимулирования автомобильной промышленности и удовлетворения потребительского спроса, с 1 июля 2018 года снизить импортные пошлины на ввоз автомобилей и автозапчастей", — говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.

Согласно информации, налоги на ввоз автомобилей по 135 категориям в размере 25% и по 4 категориям в размере 20% будут снижены до 15%, а налоги на автозапчасти по 79 категориям в размере 8%, 10%, 15%, 20% и 25% — до 6%.

Ранее 10 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао заявил, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей.