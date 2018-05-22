МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ снизил прогноз по урожаю зерна в стране в 2018 году до 105-110 миллионов тонн, сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев.

"Исходя из всех ситуаций, которые сегодня сложились, а ситуация сложилась сегодня на юге, в Ростовской области, засуха на более чем половине территории, Краснодарский край тоже подсушило, Крым на половине региона — тоже засуха, и если взять из всего, что имеется по озимым, по яровым культурам и по всем прогнозам, то можно ожидать на сегодняшний день, что 105-110 миллионов тонн зерна можем получить в 2018 году", — сказал Чекмарев на совещании в Совфеде.

Он уточнил, что этот прогноз — предварительный, и министерство продолжит следить за ситуацией с севом яровых и погодными условиями в стране. Предыдущий прогноз Минсельхоза — 110-115 миллионов тонн.

По словам Чекмарева, экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) может составить 35-40 миллионов тонн.

"Можно сохранить экспорт в пределах 35-40 миллионов тонн зерна в 2018-2019 (сельскохозяйственном — ред.) году, учитывая, что у нас на 1 апреля были рекордные запасы зерна, 32,8 миллиона тонн", — сказал Чекмарев.