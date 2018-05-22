МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента России назначила бывшего главу Минфина Алексея Кудрина председателем Счетной палаты.

Как заявила в ходе пленарного заседания глава комитета по контролю и регламенту Госдумы Ольга Савастьянова, "Алексей Леонидович — тот человек, который является профессионалом с большой буквы".

В то же время она подчеркнула, что бывший руководитель СП Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, "оставили очень серьезный системный задел, результаты и тот уровень", который любому претенденту на ее место позволяет ставить новые и очень амбициозные задачи и решать их. Кудрин покинет набсовет Сбербанка, вместо него выдвинута зампред банка Златкис

Кудрин в свою очередь выразил благодарность Голиковой и ее коллегам по Счетной палате за проделанную работу. Он отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами в том числе с механизмами государственных программ и национальных проектов.

"При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами. Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать", — сказал Кудрин. Кудрин может повысить статус Счетной палаты, считают эксперты

Помимо этого, отвечая на вопросы парламентариев относительно выхода из структур, в которых он занимал те или иные посты, Кудрин отметил, что уже оставил полномочия председателя наблюдательного совета Московской биржи и покинул "Фонд Кудрина по поддержке гражданских инициатив".

"В течение того срока, который отведен законодательством, я покину большинство основных советов. Возможно, останусь в двух-трех институтах, связанных с образовательной и научной деятельностью. Это будет решено в ближайшие два-три месяца", — заверил Кудрин.

Он добавил, что "в сфере банковского надзора тоже есть проблемы. То есть, так получилось, что банки сегодня требуют больших триллионных вливаний на свое акционирование, в то время как такая ситуация сложилась в результате слабого, может быть, банковского надзора. Хотя и кризисные явления, они тоже подточили положение банков".

Поэтому не стоит "стрелку переводить" только на качество надзора или хищения, считает Кудрин. "Сегодня мы находимся в сложной экономической ситуации, в том числе банки оказались первыми под ударом санкций. Они более чувствительно ощущают эти санкции. Вот почему некоторым финансовым институтам сегодня сложнее, и не все справляются с этими вызовами. Вот почему сбалансировано нужно смотреть на банковский сектор, где, конечно, есть резервы", — уверен Кудрин.