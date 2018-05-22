МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. АК "Алроса" возобновила работу офиса в Нью-Йорке и успешно провела в нем первый за два года аукцион по продаже алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и выше), говорится в сообщении компании.

Аукцион проводился в период с 23 апреля по 11 мая. В нем приняли участие 50 компаний из крупнейших мировых центров алмазно-бриллиантовой торговли, включая 7 фирм из США и 43 – из Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ. На торгах были реализованы 63 лота суммарной массой 1040 карат на общую сумму 10,38 миллиона долларов.

"Мы рады возобновить работу офиса в Нью-Йорке и сейчас формируем его команду. Результаты прошедшего аукциона показывают, что не меньше рады этому обстоятельству и американские клиенты, для которых важно приобретать высококачественное сырье с гарантированным происхождением", — сказал директор ЕСО "Алроса" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

"На аукцион в Нью-Йорке мы привезли ассортимент стандартного цветового ряда и реализовали его с хорошим превышением стартовой цены. Мы увидели большой интерес в первую очередь со стороны американских производителей бриллиантов", — добавил Агуреев.

В октябре 2018 года "Алроса" планирует провести еще один аукцион в Нью-Йорке по продаже крупных алмазов весом более 10,8 карата, а также масштабный тендер по реализации бриллиантов собственного производства.

США являются крупнейшим в мире рынком потребления ювелирных изделий с бриллиантами. Офис "Алросы" в Нью-Йорке был открыт в 2006 году, однако с 2016 года практически не вел деятельность в силу организационных причин. Торговые офисы "Алросы" также находятся в основных мировых центрах алмазной торговли: Антверпене, Гонконге, Дубае, Рамат-Гане. Кроме этого, функционирует представительство в Мумбаи.