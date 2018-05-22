МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-апреле 2018 года увеличился на 2,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,494 триллиона рублей, в апреле — повысился на 2,4%, до 2,447 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Рост показателя в марте составлял 2% в годовом выражении. При этом розничные продажи в стране в апреле по сравнению с мартом уменьшились на 0,9% после роста показателя в месячном выражении на 8,4% в марте.

В апреле оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,8%. В апреле прошлого года эти доли составляли 93,7% и 6,3% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в апреле удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,4%, доля непродовольственных товаров — 51,6% (в апреле прошлого года — 48,8% и 51,2% соответственно).