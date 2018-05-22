МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Рост реальных доходов россиян в апреле в годовом выражении ускорился до 5,7% с 4,5% в марте, рост реальных зарплат замедлился до 7,8% с 8,7% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Среднемесячная начисленная заработная плата в апреле 2018 года, по оценке Росстата, составила 43,55 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 10,4%, а по сравнению с предыдущим месяцем – на 2,8%. В январе-апреле 2018 года рост составил 12,1%.

Рост реальной заработной платы в апреле по сравнению составил 7,8% в годовом выражении, а в месячном — 2,4%. За четыре месяца рост составил 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.