МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о том, что может установить пошлины в размере 537,6 миллиона долларов в год на товары из США.

Такое действие станет зеркальной мерой в ответ на введенные США в конце марта импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Из-за этого РФ вынуждена платить годовую пошлину на стальную продукцию в размере 378,1 миллиона долларов, алюминиевую — 159,5 миллиона долларов. По информации Минэкономразвития, решения, когда и на какие товары могут быть введены пошлины, пока не принято.

Предпринятые Россией действия – это стандартная защитная мера своей торговли в ответ на жесткое решение другого государства, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Российские меры могут быть направлены на продукцию пищевой промышленности, животноводства, растениеводства, фармацевтики, а также на некоторые редкоземельные металлы, полагают эксперты. Однако, несмотря на напор российских властей, вряд ли им удастся победить в этой неравной торговой схватке.

КУДА БУДЕМ БИТЬ

Данное действие является стандартной мерой зеркального ответа на ограничения, которые одно государство вводит против другого в рамках ВТО, говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Сумма ущерба России от введенных пошлин оценивается в 537,6 миллиона долларов, на такую же сумму будут ведены ограничения в импорте американских товаров из США, замечает она, уточняя, что реальная сумма ущерба от санкций, примененных к компании "Русал", гораздо выше.

По мнению Лукичевой, вероятнее всего, под запрет или повышение пошлин попадет продукция пищевой промышленности, животноводства, растениеводства, фармацевтическая продукция в части БАДов.

"Для некоторых бизнесов в США данная мера будет весьма неприятна", — полагает она.

По ее мнению, на данном этапе взаимные претензии будут ограничены рамками конкретных пошлин. "Однако поскольку Дума РФ приняла закон о ведении санкций к недружественным государствам, то под потенциальной угрозой оказался весь американский бизнес в России", — не исключает она.

Введение ограничений возможно также на экспорт алкоголя, табака, сельхозпродукции, на импорт ракетных двигателей, урана, титана и редкоземельных металлов, а также не исключен запрет на участие в госзаказе и приватизации, считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Тем не менее, по его мнению, Россия не сможет дать равноценный ответ на меры США.

"Россия для США – небольшой торговый партнер, поэтому большая часть вводимых мер не приведет к каким-либо последствиям для экономики США. На наш взгляд, возможные контрсанкции могут в большей мере негативно сказаться на экономике России", — считает эксперт.

Например, возможный запрет на экспорт титана, безусловно, ударит по западным авиапроизводителям Boeing и Airbus, но и "ВСМПО-Ависма" будет сложно найти альтернативные рынки сбыта, уточняет он.

КОНТРСАНКЦИИ

Принятие Госдумой закона о контрсанкциях было ожидаемым, говорит Ткачук. Далее его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. "После этого у президента России появится возможность вводить санкции против США и западных стран", — объясняет он.

По мнению эксперта, отношения России и США продолжают развиваться по синусоиде – то ухудшаются, то улучшаются.

"Мы не исключаем, что в какой-то момент Россия может ввести контрсанкции к США, но не ожидаем приостановки экономических отношений двух стран ", — считает он.

Ситуация в области санкционной политики между США, ЕС, Великобританией и Россией продолжает накаляться: ответными мерами на новый выпад со стороны США по отношению к России и частично к ЕС послужил закон о контрсанкциях, принятый Госдумой РФ, сказала доцент кафедры РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

"Безусловно, нельзя сказать, что такого рода меры смогут вразумить администрацию США и повлиять на изменение политики, проводимой ими в последнее время. Товарооборот между США и Россией не является критическим для обеих сторон ", — говорит она, замечая, что США и Россия не находятся в списке ключевых торговых партнеров, хотя поставляемые виды товаров и услуг важны для обеих стран.

Она напоминает, что в рамках общих интересов лежат программное обеспечение, включая Microsoft Office, двигатели и запчасти для самолетов Boeing, сотрудничество в области ядерной энергетики.

Новикова замечает, что финансовое регулирование глобальной экономики происходит посредством ведущих экономик мира, в первую очередь США, и международного финансового центра в Великобритании. "Если представить еще большую изолированность российских компаний от международных финансовых центров, то российская экономика, привыкшая к определенной схеме работы с иностранными партнерами, окажется в проигрыше и полной изоляции", — предостерегает она, напоминая, что доля российской экономики за последние годы в мировой структуре снизилась с 3% до 1,8% и пока продолжает снижаться.

По словам Новиковой, не стоит питать каких-либо иллюзий по улучшению создавшейся ситуации в мире. "Сейчас происходит новый передел рынков, в связи с чем нам важно стать сильными и начать отстаивать интересы своей собственной страны ", — заключает она.