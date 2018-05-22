МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Депутаты Государственной Думы РФ 22 мая в третьем и окончательном чтении приняли законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ был внесен на рассмотрение 13 апреля. Изначально он предусматривал ограничение или введение запрета на поставки из США, а также стран, поддержавших санкции против России, различных товаров. В их числе были некоторые виды сырья, продукция сельского хозяйства, табак, алкоголь и лекарства. Под запретом оказывалось и сотрудничество в некоторых областях экономики.

На заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы 11 мая перед первым чтением, авторы смягчили законопроект. Из него были изъяты основные спорные пункты. Документ стал полностью рамочным. В ряде СМИ уже появилось мнение представителей розничных сетей, полагающих, что российский рынок отреагирует на новый закон ростом цен.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не согласились с такими оценками. По их мнению, быстрой реакции рынка на принятие закона о контрсанкциях ожидать не приходится. Это обусловлено, прежде всего, тем, что ряд товаров под ограничениями находится уже давно, и российская экономика к таким мерам успела адаптироваться. Кроме того новый закон является рамочным, поэтому конкретные меры, которые может принят правительство, будут делаться в интересах потребителей страны и отечественных предпринимателей.

Заявления о росте цен преждевременны

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов не ожидает резких изменений в ближайшее время. Во-первых, закон является рамочным и отличается от законопроекта в первом чтении, который рассматривала Госдума. Сначала был предложен перечень отраслей и товаров, в отношении которых может вводиться ограничение. Но в итоговом документе это отсутствует. Выбор мер на усмотрение правительства, которое будет определять их своим актом. Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и их союзников

"Поэтому сейчас, в краткосрочном периоде, говорить о принятии быстрых мер именно в отношении потребительской продукции пока не приходится", — сказал Карпов.

Он также напомнил о продолжающем действовать ограничении в отношении мясной продукции, овощей, фруктов и других товаров из Европы и США. Достаточно широкий перечень товаров уже попадает под данные ограничения. География поставок довольно широка и санкции против той или иной страны не повлекут за собой каких-то резких изменений цен.

"Да и вообще, потенциально, изменение цен не произойдет. Думаю, что те заявления, которые сейчас были сделаны представителями одной ассоциации о возможных изменениях, пока преждевременны", — считает Карпов.

Потребителю бояться нечего

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин отметил, что любые санкции с одной или с другой стороны ничего хорошего для простого человека, как для потребителя, не приносят. Однако российская власть, которую мы часто ругаем, смогла очень оперативно выстроить новые отношения по импортозамещению в условиях санкций.

"Сегодня мы боремся не с тем, что чего-то не хватает, а с тем, что в Россию слишком много всего везут", — подчеркнул Калинин. Глава МИД Британии не исключил ужесточения санкций против России после выхода из ЕС

В качестве примера эксперт привел последние события с яблоками. Рынок насыщен товарами из Турции, Белоруссии, Китая и других стран. Проникают в магазины и польские яблоки. В такой ситуации правительство, Россельхознадзор, Роспотребнадзор рассматривают различные варианты корректировки и сокращения поставок.

По мнению эксперта, в вопросе контрсанкций есть плюсы, и есть минусы. Есть товары, без которых Россия прожить пока не может, поскольку просто их не производит.

"Мы не выращиваем бананы и киви, к примеру. Хотя киви уже пытаемся", — напомнил Калинин.

Эксперт одобрил принятие закона о встречных санкциях. В Евросоюзе и США подобные документы уже приняты. Россия также является суверенным государством и должна предпринять зеркальные меры, но в собственных интересах. Правильным решением стала отмена запрета на ввоз лекарств, которых в РФ не хватает, подчеркнул Калинин.

"У нас законы принимаются в интересах населения и в интересах отечественной промышленности, в интересах внешнеторговой политики страны. Абсолютно правильное решение", — оценил эксперт принятие документа Госдумой.

По мнению Калинина, российскому потребителю бояться нечего.

"Повышение цен даже если где-то и будет, это не страшно, поскольку у нас наблюдается тенденция к снижению цен. Рынок будет регулировать все эти вещи", — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что сегодня нельзя говорить о высокой потребительской активности и покупательной способности.

"В Москве средний чек – 519 рублей. Но если покупать на всю семью, чтобы каждый день не ходить, конечно, он повыше. Это говорит о большом количестве малообеспеченных людей. В столице – почти четыре миллиона пенсионеров. Что-то делается лучше, что-то хуже, но, в среднем, температура по больнице нормальная", — сказал Калинин.

Сети будут анализировать ситуацию

Представители крупных ритейлерских компаний пока осторожны в оценке закона о санкциях и проводят оценку возможных последствий. Так, руководитель пресс-службы «Азбуки Вкуса» Андрей Голубков заявил, что в компании подробно изучат и проанализируют сложившуюся ситуацию, после чего можно будет сделать выводы о том, как новый закон отразится на деятельности компании.

"Мы, естественно проанализируем, как это может сказаться. Уже потом сможем дать свое мнение", — сказал Голубков.