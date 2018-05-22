МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,6%, следует из доклада Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций составил по итогам первого квартала 2,3 триллиона рублей.

Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает, что рост инвестиций в 2018 году составит 4,7%. При этом в уточненном макропрогнозе, который Минэкономразвития подготовило в рамках работы над поправками в текущий закон о бюджете РФ на 2018 год, оценка по росту инвестиций улучшена до 4,8%.

По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 4,4%.