МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра сохранили лидирующие позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2017 года, увеличилось число регионов, продемонстрировавших положительную динамику экономических показателей, свидетельствуют результаты исследования, подготовленного по заказу "РИА Новости" рейтинговым агентством "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня" к Петербургскому международному экономическому форуму-2018.

Рейтинг построен на основе анализа четырех групп показателей: масштаба экономики, ее эффективности, бюджетной сферы, социальной сферы.

ПОЗИТИВНЫЙ ФОН

Эксперты в целом позитивно характеризуют результаты экономического развития Российской Федерации в 2017 году. После двухлетнего спада ВВП России в 2017 году, согласно оценке Росстата, вырос на 1,5%. За последние годы более высокий результат был получен только в 2013 году. Положительной динамикой характеризовались многие экономические показатели: промышленное производство, сельское хозяйство, розничная торговля, инфляция.

По данным авторов исследования, в региональном разрезе также произошли позитивные изменения – увеличилось число регионов, продемонстрировавших положительную динамику экономических показателей. В частности, промышленное производство в 2017 году выросло в 73 субъектах РФ, что на 12 больше, чем в предыдущем году.

На фоне улучшения макроэкономической ситуации разрыв в уровне социально-экономического развития регионов, занимающих верхние и нижние позиции рейтинга, увеличился.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

По информации составителей рейтинга, на регионы, занимающие первые 20 мест в рейтинге, приходится 65% суммарного ВРП, а на первые три региона – 30% суммарного ВРП. В первую двадцатку входит большинство нефтегазодобывающих регионов, которые обеспечивают около 70% добычи нефти и 93% добычи газа. На регионы первой двадцатки рейтинга приходится 64,6% от общероссийского объема обрабатывающих производств. Мощная промышленная и финансовая база позволяет таким регионам удерживать высокие позиции в рейтинге.

В 2017 году лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического положения регионов РФ в основном сохранили свои позиции, свидетельствует исследование. Первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В предыдущем рейтинге эти регионы тоже занимали первые три места.

В первой двадцатке рейтинга не произошло существенных изменений. Ее состав покинула Челябинская область, которая опустилась на две позиции и в рейтинге по итогам 2017 года занимает 22-е место. Вошла в первую двадцатку рейтинга Липецкая область, поднявшись с 22 на 19 место.

В последней двадцатке рейтинга тоже немного перемен. Последнюю двадцатку покинула Республика Марий Эл, которая поднялась с 69-го до 64-го места, и Забайкальский край, позиции которого выросли с 66-го до 65 места. В свою очередь вошли в последнюю двадцатку Республика Мордовия и Республика Бурятия. Мордовия в рейтинге по итогам 2017 года занимает 67-е место, а Бурятия – 70-е, что соответственно на четыре и пять позиций ниже, чем в предыдущем рейтинге.

Существенные изменения произошли среди регионов, находящихся в середине рейтинга. Более чем на десять позиций передвинулись четыре региона, из которых три поднялись в рейтинге, а один опустился.

УКРЕПИЛИ ПОЗИЦИИ

Наиболее существенно улучшились позиции Кемеровской области, которая в рейтинге по итогам 2017 года занимает 24-е место, что на 18 позиций выше, чем в предыдущем году. Довольно существенно поднялись в рейтинге Республика Крым (+17), Калужская область (+12 позиций), Ненецкий автономный округ (+9), Севастополь (+8).

Рост рейтинга Кемеровской области обусловлен улучшением в 2017 году многих показателей, так, объем инвестиций в основной капитал вырос на 16.3%. Повышению в рейтинге также помог рост доли прибыльных предприятий, снижение задолженности по налогам, рост доходов консолидированного бюджета, существенное сокращение долговой нагрузки. Немалую поддержку экономике области оказало повышение цен на уголь — за год в среднем на 40%.

В Крыму, который поднялся в рейтинге на 17 позиций и по итогам 2017 года занимает 40-е место, также наблюдается позитивная динамика многих социально-экономических показателей, причем довольно высокими темпами. Республика стала лидером среди регионов РФ по темпам роста инвестиций в основной капитал, что вполне объяснимо, учитывая масштабные инфраструктурные проекты. Кроме того, в Крыму выросли доходы консолидированного бюджета и существенно снизился дефицит.

Улучшение позиций Калужской области с 35-го места в рейтинге по итогам 2016 года до 23-го места в 2017 году обусловлено улучшением бюджетных и экономических показателей. По итогам прошлого года в регионе выросли доходы консолидированного бюджета, в результате чего он исполнен с профицитом, также снизился уровень долговой нагрузки, довольно существенно увеличилось промышленное производство, повысилась доля прибыльных предприятий, снизилась задолженность по налогам.

В КРУТОМ ПИКЕ

Наиболее существенно снизились позиции Томской области, которая опустилась с 30-го места в рейтинге по итогам 2016 года до 45-го места по итогам 2017 года. Позиции Оренбургской области ухудшились на 9 пунктов. Еще четыре региона опустились на восемь позиций. Это Сахалинская, Мурманская, Тамбовская области и Чувашия.

Снижение позиций Томской области во многом обусловлено ухудшением бюджетных показателей. В 2017 году сократились доходы консолидированного бюджета, вырос дефицит бюджета и повысился уровень долговой нагрузки. Снизилась доля прибыльных предприятий, сократились инвестиции в основной капитал, ухудшилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Добыча нефти, которая является одной из важнейших отраслей в регионе, сократилась за год более чем на 5%. При этом можно отметить и ряд позитивных факторов: в 2017 году в Томской области снизился уровень безработицы, сократилась задолженность по налогам и сборам.

В Оренбургской области уменьшилась доля прибыльных предприятий, повысилась младенческая смертность, несколько увеличился дефицит бюджета, выросла задолженность по налогам. Несмотря на увеличение доходов консолидированного бюджета, темпы их роста были ниже, чем у многих других регионов, в результате позиции области по этому показателю снизились. В то же время ряд показателей Оренбуржья улучшился. В частности, выросли инвестиции в основной капитал, снизился уровень долговой нагрузки.

ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

Экономическая ситуация в 2018 году, скорее всего, будет улучшаться, но темпы роста большинства показателей будут сравнительно небольшими. Во всяком случае рост ВВП и промышленного производства в России ожидается не более 2%. На сырьевом рынке, учитывая складывающиеся тенденции, продолжится рост цен. По этой причине позиции нефтяных регионов, скорее всего, сохранятся или даже улучшатся.

По мнению экспертов "РИА Рейтинг", в зоне неопределенности находятся те регионы, в городах которых будут проводиться матчи ЧМ-18 (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская, Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, республики Татарстан, Мордовия и Краснодарский край). С одной стороны, здесь ожидается рост потребительского спроса и транспортных перевозок, но, с другой стороны, возможен спад инвестиций из-за фактора высокой базы, кроме того, не исключены временные остановки ряда крупных предприятий по экологическим соображениям.

Фактором риска является возможное усиление санкций. В частности, до сих пор не очень ясно их воздействие на предприятия РУСАЛа. В случае наихудшего сценария могут пострадать регионы, в которых алюминиевые заводы имеют определяющее значение. Вместе с тем можно ожидать дальнейшего улучшения социально-экономического положения в регионах, где развито машиностроение, в том числе автомобилестроительный сектор, так как спрос на автомобили в стране продолжает расти быстрыми темпами.

Подробно с результатами и методикой исследования можно познакомиться на сайте riarating.ru.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.