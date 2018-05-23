МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Nordgold по МСФО в первом квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составила 42,4 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Нормализованная чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров составила 37,4 миллиона долларов. Показатель EBITDA на фоне роста расходов сократился на 4%, до 126 миллионов долларов, выручка при этом выросла на 2%, до 300 миллионов долларов в основном на фоне роста средней цены реализации золота.

Чистая прибыль в квартальном выражении сократилась на 20%, показатель EBITDA — на 11%, выручка — на 6% из-за сокращения продаж.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.