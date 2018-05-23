МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 54,1 пункта с 55,1 пункта в апреле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 55 пунктов. Предварительный показатель за май стал самым низким за последние полтора года.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае опустился до 53,9 пункта против 54,7 пункта месяцем ранее, что стало самым низким значением за 1 год и 4 месяца. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне апреля. Индекс деловой активности в области промышленного производства зоны евро за отчетный месяц опустился до 55,5 пункта с апрельских 56,2 пункта, до наименьшего значения за 1 год и 3 месяца. Аналитики ожидали, что индикатор опустится лишь до 56,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в мае, по предварительной оценке, опустился до 53,1 пункта против значения апреля в 54,6 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 52,1 пункта с апрельского уровня в 53 пункта. Оба индикатора достигли наименьшего значения за 1 год и 8 месяцев. PMI в области промышленного производства Германии сократился до 56,8 пункта с 58,1 пункта в апреле, что является минимумом за 1 год и 3 месяца.

Композитный индекс деловой активности во Франции в мае, по предварительной оценке, снизился до 54,5 пункта с 56,9 пункта месяцем ранее. PMI страны в сфере услуг также уменьшился — до 54,3 пункта с 57,4 пункта в апреле. Оба показателя стали минимальными за 1 год и 4 месяца. PMI в области промышленного производства вырос до 55,1 пункта с 53,8 пункта в апреле.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.