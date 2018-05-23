МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В среду ФРС опубликует протоколы прошедшего 1-2 мая заседания, которые прольют свет на ожидания руководителей центрального банка относительно их политики во второй половине этого года. На том заседании они проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку в диапазоне 1,5%-1,75%, говорится в статье Dow Jones.

Выходящие в 18.00 по Гринвичу протоколы могут содержать новые сигналы о том, как руководители ФРС представляют себе вероятную траекторию процентных ставок, а также их мнение об инфляции, рынке труда и рисках для роста экономики.

ТРАЕКТОРИЯ СТАВОК

На мартовском заседании руководители центрального банка наметили три повышения ставок в этом году, включая повышение в марте. Их голоса разделились почти поровну между теми, кто предпочитал три повышения, и теми, кто выступал за четыре.

К началу мая и руководители центрального банка, и рынки ожидали, что следующий раз ставки будут повышены на заседании в июне. Поэтому, вероятно, на заседании обсуждалась траектория ставок на второе полугодие.

Из протоколов может стать ясно, не хотят ли некоторые руководители ФРС дождаться более сильного роста зарплат, прежде чем поддержать четыре повышения ставок, а также то, какие факторы они учитывают при обсуждении этого вопроса.

СИММЕТРИЧНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ

Заявление ФРС по итогам майского заседания привлекло внимание тем, что в нем был упомянут "симметричный" целевой уровень инфляции 2%.

Руководители центрального банка потратили значительную часть 2017 года на то, чтобы объяснить неожиданную слабость инфляции, которая создавала угрозу замедления темпа повышения ставок. Изменение в заявлении показало, в каком направлении повернулась дискуссия и насколько высоко они позволят подняться инфляции, прежде чем ускорить повышение ставок.

В марте годовая инфляция вернулась на уровень 2%, а базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 19%.

В протоколах должны быть намеки на два обстоятельства. Во-первых, на то, как руководители ФРС относятся к превышению целевого уровня инфляции, например, ее приближению к 2,25%. Во-вторых, обсуждали ли они свои действия на случай ускорения инфляции до 2,5% или выше.

Поскольку с 2012 года, когда был установлен целевой уровень, инфляция редко превышала 2%, руководителям центрального банка до сих пор не приходилось отвечать на эти вопросы.

Они продемонстрировали свою готовность позволить инфляции подняться немного выше 2% на заседании в марте. Тогда все 15 участников заседания прогнозировали, что базовая годовая инфляция достигнет как минимум 2% к 2020 году, а более половины из них ожидали, что в следующем году она вырастет до 2,1% и останется на этом уровне до 2020 конца года.

РЫНОК ТРУДА

На момент майского заседания ФРС уровень безработицы с октября составлял 4,1%, а позднее вышли данные, показавшие, что в апреле он снизился до 3,9%.

Большинство руководителей центрального банка до сих пор полагают, что теория кривой Филлипса, описывающая зависимость между безработицей и инфляцией, в некоторой степени работает. Если снижение уровня безработицы ускорится, они будут больше уверены в вероятном ускорении инфляции.

Главные вопросы, с которыми руководителям ФРС придется столкнуться в этом году, состоят в том, насколько должен упасть уровень безработицы, чтобы рост зарплат ускорился, а также поддержит ли он усиление инфляционного давления. Протоколы могут прояснить, что думают по этому поводу в центральном банке.

БАЛАНС РИСКОВ

В прошедшем году в заявлениях по итогам заседаний ФРС говорилось, что краткосрочные экономические риски "представляются примерно сбалансированными". Это означало, что вероятность роста, превышающего прогноз, примерно равна вероятности разочаровывающего роста.

Недавнее сокращение налогов и увеличение госрасходов должны усилить симулирование экономики. Руководителям ФРС надо определить, как эти изменения могут поддержать рост экономики и инфляционное давление.

С другой стороны, президент Дональд Трамп угрожает введением пошлин и другими ограничениями основным торговым партнерам США, что может усилить неопределенность среди американских компаний, опирающихся на поставки с внешних рынков. Пошлины приведут к росту цен на импортные товары и могут ускорить инфляцию.

В протоколах может содержаться информация о том, как руководители ФРС оценивают экономические последствия изменений в налогово-бюджетной политике и неопределенности в торговой политике США.