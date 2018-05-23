МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Nordgold по МСФО в первом квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составила 42,4 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

На показателе чистой прибыли положительно сказалось уменьшение отрицательных курсовых разниц и чистых расходов, связанных с финансовой деятельностью. В то же время негативное влияние оказал рост общих денежных затрат.

Нормализованная чистая прибыль, приходящаяся на долю акционеров в январе-марте составила 37,4 миллиона долларов (рост на 2%). Показатель EBITDA на фоне роста расходов сократился на 4%, до 126 миллионов долларов, выручка при этом выросла на 2%, до 300 миллионов долларов в основном на фоне роста средней цены реализации золота. Рентабельность по EBITDA составила 42% против 44,7% годом ранее.

Чистая прибыль в квартальном выражении сократилась на 20%, показатель EBITDA — на 11%, выручка — на 6% из-за сокращения продаж.

Объем денежных средств и эквивалентов Nordgold за отчетный период составил 309 миллионов долларов против 340,6 миллиона долларов на 31 декабря прошлого года. Денежный поток от операционной деятельности составил 97 миллионов долларов; зафиксирован отрицательный свободный денежный поток в размере 14,4 миллиона долларов.

Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) выросла на 19% в годовом сопоставлении и на 12% в поквартальном сопоставлении — до 1,001 тысячи долларов за унцию, что в основном было обусловлено увеличением капвложений.

Nordgold не прибегает к хеджированию цен на золото и поэтому рассчитывает на то, что цена реализации золота в 2018 году будет близка к рыночной, отмечается в сообщении.

ДОЛГИ И КАПЗАТРАТЫ

В конце марта 2018 года общий долг Nordgold составлял 1 миллиард долларов по сравнению с 997 миллионами долларов (включая дериватив в размере 1,8 миллиона долларов) на 31 декабря 2017 года. Чистый долг компании в течение первого квартала вырос до 691,5 миллиона долларов с 656,3 миллиона долларов. Отношение чистого долга к EBITDA составило 1,34 (в конце четвертого квартала — 1,26).

Объем капитальных вложений в январе-марте вырос почти в 2 раза в годовом выражении и составил 121,3 миллиона долларов в связи с продолжающимся строительством рудника "Гросс" и выросшим объемом капитализированных вскрышных работ. В том числе капвложения в разведку и оценку — 7,8 миллиона долларов, в техническое обслуживание производственных мощностей — 48,3 миллиона долларов.

Ожидается, что по итогам 2018 года совокупные капвложения компании составят 390 миллионов долларов, говорится в сообщении.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2017 году Nordgold увеличила объем производства золота на 11% — до 968,3 тысячи унций. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.