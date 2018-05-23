МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Новоизбранное российское правительство сразу стало действовать решительно: курс вице-премьера по ТЭК Дмитрия Козака, сменившего на этом посту Аркадия Дворковича, резко отличается. Так, если последний год Дворкович то и дело убеждал население, что нет никаких поводов для резкого увеличения цен на бензин, а ФАС повторяла, что бензин растет в пределах инфляции, и с завидной регулярностью выдавала предупреждения любому, кто публично заявлял об этом, то Козак начал свою деятельность с того, что признал резкое удорожание бензина.

С начала текущего года цены на бензин прибавили 4,7%, на дизтопливо – 9%. Эти цифры гораздо выше инфляции, уровень которой к 16 мая, по данным Росстата, составлял 1,3%

После недолгих обсуждений и совещания Козак поручил ФАС и Минэнерго совместно с Минфином подготовить к 28 мая законопроект о снижении акцизов на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, или 2,2 рубля за литр, и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей, или 1,7 рубля за литр, однако эти цифры не являются окончательными и могут быть пересмотрены.

Рост цен на бензин обусловлен несколькими причинами, среди которых двойное повышение акцизов на топливо, дорожающая нефть и растущий доллар, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". В сложившейся ситуации нефтяным компаниям было выгоднее продавать топливо за рубежом, нежели в собственной стране, что могло повлечь за собой дефицит топлива, а следовательно, и рост цен на нефтепродукты.

Нынешнее решение правительства положительно для населения – цены на бензин и дизель стабилизируются, а в лучшем случае даже немного снизятся. В то же время бремя выпадающих доходов из бюджета понесут нефтяные компании, что может отразиться на их финансовых показателях. Однако высокая цена на нефть, скорее всего, перекроет эту недостачу.

ПОЧЕМУ РОСЛИ ЦЕНЫ

Резкое подорожание топлива связано с ростом цен нефти на мировом рынке, а также повышением акцизов по 50 копеек на 1 литр с 1 января и с запланированным ранее повышением с 1 июня 2018 года, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. По его словам, повышение нефтяных цен в обычной ситуации должно было бы привести к снижению курса доллара, следовательно, рублевая выручка экспортеров нефти не показала бы существенного роста.

"В нынешней же ситуации из-за введения новых санкций против России в апреле доллар почти не подешевел при резком подорожании нефти. Это создало мощнейший стимул для нефтяных компаний продавать нефть за рубежом, а не на внутреннем рынке", — объясняет он.

Рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке вызван увеличением цен на нефть и стремлением внутренних цен к экспортному паритету, объясняет аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. Он положительно оценивает инициативу правительства по снижению акцизов. "Своими действиями правительство пытается взять на государство часть социальных издержек", — отмечает он.

Руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин соглашается с коллегами и добавляет, что отечественным НПЗ выгоднее поставлять топливо на экспорт, так как розничные цены на внутреннем рынке ниже нетбэка ввиду высокой стоимости нефти и слабого рубля.

БУДУЩЕЕ ЦЕН

Технически цены на бензин и дизель должны отреагировать снижением, так как акцизы непосредственно участвуют в ценообразовании и перекладываются на потребителя, говорит Сидоров. С другой стороны, снижением акцизов могут воспользоваться АЗС, заморозив цену, но увеличив свою маржу, добавляет он.

Предлагаемое снижение акцизов может оказать значительное влияние на топливные цены, считает аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. Если цены на дизтопливо выросли на 9% с начала года, это означает, что цена повысилась примерно на 3 тысячи рублей за тонну, уточняет он. Если бы цены снижались в точности на ту же величину, что и акцизы, снижение акциза на дизельное топливо на 2 тысячи рублей за тонну уменьшило бы рост цены с 9% до 3%.

"Однако, если во время роста акцизов нефтяные компании не всегда могут полностью переложить его на потребителя, то и при их снижении цены не будут автоматически уменьшаться на ту же величину", — считает Кокин.

Что касается высокооктанового бензина, то его цена отставала от увеличения цен нефти в первом квартале, поэтому сейчас наблюдается "догоняющий" рост цен. По его словам, снижение акциза на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, или 27%, помогло бы замедлить рост цен, но вряд ли до 3%, как в случае с дизелем.

Инициативу правительства можно оценить положительно: оно разумно использовало имеющийся в его распоряжении рыночный инструмент, не прибегая к запретам, например, экспорта части нефти, говорит Ермолаев. "Проблема в том, что данного снижения акцизов может быть недостаточно, если нефть продолжит дорожать или если усилится бегство капитала из-за опасений новых санкций, что приведет к росту курса доллара", — рассуждает эксперт.

По словам Кукушкина, сокращение акциза на топливо кратковременно приведет к стабилизации цен в летний период, что особо важно для сельхозпроизводителей, а затем при сохранении текущей конъюнктуры рост возобновится. "Пока внутренние цены не сравняются с экспортными, экономические законы будут толкать цену топлива на российском рынке вверх", — убежден эксперт.

ЧЕГО ЖДАТЬ НЕФТЯНЫМ КОМПАНИЯМ

По мнению Сидорова, так как государство может переложить на нефтегазовые компании выпадающие доходы, снижение акцизов может негативно сказаться на их финансовых показателях.

При этом, по мнению Ермолаева, на котировки нефтяных компаний снижение акцизов вряд ли окажет очень сильное влияние, поскольку есть и другие ожидания, которые больше "пугают" участников рынка, например, возможность повышения НДПИ для выполнения предвыборных указов президента.

А КАК ЖЕ ГОСБЮДЖЕТ?

Снижение акцизов станет некоторой потерей для бюджета, по некоторым оценкам, она может достигнуть 100 миллиардов рублей, отмечает Ермолаев. "Но надо помнить, что подорожание нефти принесет бюджету в 2018 году дополнительно 1,75 триллиона рублей", — замечает он, добавляя, что в соответствии с текущим бюджетным правилом их запрещено тратить.

При снижении акциза бюджет потеряет около 100 миллиардов рублей, соглашается Кукушкин, уточняя, однако, что потери будут компенсированы ростом доходов от экспорта углеводородов ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры.

НАПРЯЖЕННАЯ ТОПЛИВНАЯ СИТУАЦИЯ

Росстат 17 мая сообщал, что средняя розничная цена бензина в России перешагнула рубеж в 41 рубль за литр. В 2017 году, по данным ведомства, цена бензина выросла на 14,4% по сравнению с 2016 годом. В то же время инфляция в стране по итогам 2017 года составила 2,5%, таким образом, цены на бензин росли почти в шесть раз быстрее инфляции. Цены на дизтопливо в 2017 году прибавили 16,2% против 0,2% в 2016 году.

При этом в 2016 году по сравнению с 2015 годом рост цен бензина составил 5,6% при инфляции в 5,4%.