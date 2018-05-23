МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бизнес-сообщество и депутаты в ходе заседания совета по законотворчеству при председателе Госдумы обозначили контуры возможного компромисса по законопроекту об ответственности за соблюдение санкций, сообщили журналистам участники заседания.

Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского, и на минувшей неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о переносе второго чтения законопроекта для дополнительных консультаций.

ИНОСТРАНЦЫ БОЯТСЯ ВСЕГО

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф отметил, что иностранные компании внимательно следят за дискуссией, которая ведется по законопроекту. "Потому что это значит, что иностранные компании и их директора, иностранные директора, в том числе попадают под уголовную ответственность, если они следят за американскими и европейскими санкциями. И это, конечно, может иметь сложный эффект для иностранных инвестиций в России", — пояснил он.

"Мы понимаем, что Госдума очень серьезно обсуждает этот законопроект. Есть и другие предложения, которые сейчас обсуждаются, и мы понимаем тоже, что они хотят исключить сложные эффекты для иностранных компаний, которые хотят работать на российском рынке", — добавил Шауфф. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что если редакция законопроекта ко второму чтению не изменится, а останется такой, как была в первом, то это может иметь "очень сложные последствия для оценки российского рынка со стороны европейских компаний".

"Мы тоже не можем поддерживать и административную ответственность, потому что административная ответственность все-таки для иностранных компаний… повышается. Это риск… Они не могут работать в такой ситуации", — подчеркнул глава АЕБ.

РОССИЯНЕ — ТОЛЬКО УГОЛОВКИ

Российский же бизнес, выступая за минимизацию рисков со стороны законопроекта, в первую очередь стремится добиться отказа от уголовного преследования за исполнение санкций на территории РФ.

"Деловое сообщество всегда пытается минимизировать уголовное преследование, особенно там, где правоприменительная практика может трактоваться по-разному и где недобросовестные исполнители могут воспользоваться законом для увеличения давления на бизнес. Этого быть не должно", — сказал президент "Деловой России" Алексей Репик. При этом он заметил, что президент РФ очень недвусмысленно дал понять, что любым ответом на любые санкции и ограничения должна быть большая свобода для бизнеса.

"В этой части КоАП должен использоваться более активно по сравнению с Уголовным кодексом. Самое главное, что отсутствие негативного намерения со стороны российских граждан, безусловно, должно трактоваться как повод не применять никакого рода преследования по отношению к тем, кто так или иначе оказался субъектом данного закона", — заявил Репик.

ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

"Одним из рациональных решений будет такая политика исключения, в том числе российских компаний, из этого закона по предложениям федеральных органов исполнительной власти", — полагает глава "Деловой России".

Президент Росссийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в свою очередь отметил, что эксперты и представители бизнеса предлагают наделить правительство или профильные ведомства правом определить закрытый перечень случаев, в которых может быть применен данный закон.

Он подтвердил, что бизнес выступает за перевод ответственности за исполнение санкций из уголовной в административную плоскость. Вместе с тем Шохин согласен с тем, чтобы под уголовную ответственность подпадали публичные призывы к введению новых антироссийских санкций и ужесточению действующих. Законопроект предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

НАЩУПАЛИ" КОМПРОМИСС

По оценке главы РСПП, в ходе заседания совета по законотворчеству при председателе Госдумы "нащупали" главные направления доработки законопроекта ко второму чтению.

"Очень важно, что сегодня услышали мнение того сообщества, которому, по идее, наносился удар с помощью всякого рода экономических ограничений. Здесь очень важно не ударять по этому сообществу и еще какими-то инициативами, которые, может быть, были не вполне просчитаны, не вполне продуманы", — заявил в свою очередь заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По его словам, бизнес-сообщество сегодня заявило, что готово работать с законом, но оно имеет свои интересы: нивелировать риски не только для себя, но и для российской экономики. Предметом обсуждения была защита интересов всех российских граждан: как тех, кто оказался под западными санкциями, так и тех, "которые работают в других компаниях", отметил Макаркин.

Он также указал, что формулировки законопроекта надо сделать более четкими, чтобы они не могли навредить добросовестным предпринимательским структурам и гражданам России. "Такая законодательная, законотворческая четкость, я думаю, она сегодня получила дополнительный импульс в ходе очень серьезного и очень профессионального обсуждения", — оценивает Макаркин.

Директор по исследованиям фонда Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Александр Пожалов также отметил, что "уже видны контуры возможного компромисса" по законопроекту. Однако, по его словам, компромиссом может стать не полный отказ от уголовной ответственности — она может остаться для тех случаев, когда от исполнения компаниями антироссийских санкций страдают конкретные граждане России.

"Если от исполнения западных санкций бизнесом страдают их контрагенты, другие юридические лица, это, возможно, по крайней мере на первый раз, будет предметом административной ответственности", — продолжил представитель ИСЭПИ. "В целом можно сказать, что принятие четкой системы санкций за исполнение антироссийских санкций в России – это шаг, который окажет и социальную поддержку, и политическую поддержку нашему предпринимательству", – считает он.

ГОСДУМА ОБЕЩАЕТ НЕ СПЕШИТЬ

В Госдуме рассчитывают, что обновленная редакция законопроекта будет готова на следующей неделе, сообщил зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. При этом предварительно будут проведены консультации с правительством. "Перед тем, как законопроект поступит во втором чтении, председатель Госдумы намерен собрать еще раз в этом же составе совет по законотворчеству и представить уже обновленную редакцию", — добавил депутат.

А председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил журналистам, что "никакой спешки здесь нет, никакой попытки выставить ногу российской экономике". "Все будет сделано очень четко, взвешенно и с тем, что мы не только услышим, но и поймем те вопросы, которые есть у российского бизнес-сообщества", — резюмировал он.