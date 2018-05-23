МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Вашингтон и Пекин, вероятно, в скором времени будут вынуждены изменить структуру двусторонней торговли по результатам переговоров. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

"Наше торговое соглашение с Китаем продвигается хорошо, однако в конечном счете мы, возможно, будем вынуждены прибегнуть к иной структуре, поскольку заключить (соглашение) и проверить результаты после его достижения будет слишком сложно", — написал Трамп.

Напомним, что дефицит США в торговых отношениях с Китаем в прошлом 2017 году составил рекордные $375 млрд. В понедельник, 21 мая, глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о том, что предварительное соглашение между двумя странами изменит структуру торговли.

Мнучин также подтвердил, что между США и Китаем приостанавливается взаимное введение пошлин. Министр отметил значительный прогресс в двусторонних переговорах по вопросам торговли и подчеркнул, что Пекин со своей стороны обязался снизить пошлины "на многие товары".