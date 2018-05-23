МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в апреле ускорился до 1,7% в годовом выражении, за январь-апрель составил 1,3%, говорится в "Картине деловой активности. Май 2018 года", подготовленной МЭР РФ.

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году. По уточненной оценке, в январе, феврале и марте темпы роста составили 1,4%, 1,4% и 1,1% в годовом выражении соответственно. За январь-апрель, по оценке, ВВП увеличился на 1,3% год к году", — говорится в документе.

В картине деловой активности в апреле Минэкономразвития оценивало рост ВВП РФ в январе в 1,4%, в феврале — в 1,3%, а в марте — в 0,7%. Таким образом, МЭР улучшило оценку годового роста ВВП РФ в феврале и марте. "Основной вклад в увеличение темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом внесло улучшение динамики строительного сектора", — отмечает Минэкономразвития.

Министерство уточнило данные по оценкам ВВП за январь, февраль и март в связи с публикацией Росстатом предварительной оценки темпов роста экономики за первый квартал 2018 года и пересмотром отчетных данных по оптовой торговле и транспорту. Росстат предварительно оценил рост ВВП РФ в первом квартале в 1,3% в годовом выражении.

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Согласно документу, основной вклад в увеличение темпов роста ВВП в апреле внес строительный сектор: объем работ увеличился на 1,4% в реальном выражении в годовом выражении после падения на 9,7% в марте.

Улучшение ситуации в строительном секторе связано с улучшением погоды после мартовских холодов. Влияние на показатель оказали и статистические особенности расчета показателя с использованием метода дефлятирования.

При этом в номинальном выражении в апреле не было заметного роста в строительном секторе. "В то же время динамика номинальных объемов строительных работ (с очисткой от сезонности) и физические объемы производства стройматериалов в последние месяцы не демонстрируют выраженной тенденции к росту, что дает основания говорить о продолжающейся стагнации в строительном секторе в текущем году", — говорится в документе.

Темпы роста промышленного производства в апреле составили 1,3% в годовом выражении после 1% в марте. "Улучшение годовой динамики наблюдалось в добывающей и обрабатывающей промышленности. Рост выпуска в электроэнергетике, напротив, замедлился из-за возвращения погоды в апреле к календарной норме после холодного марта", — следует из документа.

Добыча полезных ископаемых в апреле увеличилась в годовом выражении до 1,7% с 1,4% месяцем ранее. Этот тренд объясняется позитивной динамикой в нефтегазовом комплексе. В частности, на фоне соглашения ОПЕК+ добыча нефти в абсолютном выражении с начала года остается относительно стабильной.

"В условиях действия соглашения ОПЕК+ добыча нефти в абсолютном выражении с начала года остается относительно стабильной (в апреле – 10,97 миллиона баррелей в сутки, по данным Минэнерго России). При этом эффект высокой базы начала 2017 года, когда Россия постепенно выходила на объемы производства, предусмотренные соглашением ОПЕК+, практически исчерпан. Поэтому годовая динамика нефтяной отрасли продолжает улучшаться: в апреле спад добычи нефти составил всего 0,5% в годовом выражении", — следует из документа.