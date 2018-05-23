МОСКВА, 23 мая ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Украины с 2015 года выросли с 5 до почти 19 миллиардов долларов, заявил в среду президент страны Петр Порошенко.

"В 2015 году они (золотовалютные резервы — ред) составляли 5 миллиардов, а сегодня — почти 19 миллиардов долларов, несмотря на выплату почти 0,5 миллиарда долларов по внешним обязательствам", — заявил Порошенко. Таким образом, резервы выросли почти в четыре раза.

Как заявил в среду Порошенко, Украина входит в тройку крупнейших экспортеров зерновых культур мира. Доля этих культур в общем экспорте страны, по словам президента, в прошлом году достигла 15%, за счет чего поддерживается стабильность национальной валюты и золотовалютные резервы государства.