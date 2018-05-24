МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Генеральный директор "Русала" Александра Бурико ушла в отставку, соответствующее заявление предприятие распространило на Гонконгской фондовой бирже.

В заявлении отмечается, что Бурико оставила пост 23 мая. Добавляется, что исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Никитин.

Кроме того, "Русал" отмечает, что заявление об отставке подали топ-менеджеры Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина. Это решение вступает в силу 28 июня. Как отмечается, они "не выдвинули себя для переизбрания на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 28 июня или примерно в это время".