С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Потери экономики России от киберпреступности в 2018 году могут существенно вырасти — до 1 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В 2017 году Сбербанк оценивал потери экономики в 600-650 миллиардов рублей.

"Мы сейчас готовим аналитическое исследование к Международному конгрессу по кибербезопасности, который пройдет в июле, оно будет посвящено анализу киберрисков в разных странах мира. По нашим оценкам, экономика России может потерять по итогам 2018 года не менее 1 триллиона рублей", — сказал Кузнецов.

По его слова, такая цифра вполне реальная, но она может быть изменена в меньшую сторону, если будет сделан рывок в вопросах информационной защиты личности и бизнеса.

"Если же регулирование в этой сфере, скорость принятия решений по-прежнему будут отставать от развития технологий, то 1 триллион может оказаться очень оптимистичным прогнозом", — добавил Кузнецов.

В настоящее время ВВП России оценивается примерно в 92 триллиона рублей. Таким образом, потери экономики от киберпреступлений могут превысить 1% ВВП.

По его словам, число преступлений мошеннического характера с использованием методов социальной инженерии в России не снижается.

"Нет, не снизилось (число таких преступлений — ред.). К сожалению, именно Россия беспрецедентно лидирует по этому направлению. У нас ежедневно совершается уже несколько тысяч таких преступлений", — сказал Кузнецов.

"Сегодня мы видим, что число попыток украсть деньги у наших клиентов достигает 10, иногда 11 тысяч в неделю, мы останавливаем все сомнительные необычные для клиента транзакции", — подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что Сбербанк спас от кибермошенничества "13,8 миллиарда рублей с начала года".