МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос в первом квартале 2018 года на 1,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В квартальном выражении рост с учетом сезонных корректировок составил 0,3%. Показатели полностью совпали с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.

При этом с учетом сезонных корректировок рост индикатора составил 2,3% в годовом выражении. Все показатели совпали с предварительной оценкой.