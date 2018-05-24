С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Экономические санкции к России со стороны стран Запада подстегивают Москву быстрее проводить реформы. Такое заявление сделал глава Минфина, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов в своем выступлении на сессии ПМЭФ-2018.

"Говорить, что санкции не влияют на экономику России было бы несправедливо. Такое влияние есть. Но, с другой стороны, санкции подстёгивают нас более быстро проводить реформы и более быстро реагировать на складывающуюся ситуацию", — сказал Силуанов.

Министр также заметил, что Россия в своем развитии сохраняет приверженность курсу на свободную торговлю и свободное перемещение капитала.