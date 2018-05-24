С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ в связи с запуском инфраструктурного фонда увеличит государственные займы на 100-200 миллиардов рублей в год по сравнению со средним уровнем 2017-2018 годов, это будут внутренние займы, чтобы не создавать валютные риски, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы Минфина Владимир Колычев.

Ранее в четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил в рамках ПМЭФ, что специальный фонд для финансирования инфраструктуры планируется создать в РФ в 2019 году, он может инвестировать до 3% ВВП.

"Увеличение заимствований (из-за запуска фонда) по сравнению с уровнем 2017-2018 года будет небольшим, порядка 100-200 миллиардов рублей. Объём заимствований в 2019-2024 годах повысится по сравнению со средним ежегодным уровнем заимствований 2017-2018 годов на 100-200 миллиардов рублей", — сказал Колычев.

При этом он отметил, что ставки по этим заимствованиям снижаются.

"В принципе весь приоритет долговой политики всегда был нацелен на внутренние заимствования в локальной валюте так, чтобы не создавать дополнительные валютные риски для государства", — добавил замминистра.