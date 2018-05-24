ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. На прошедшем в начале мая заседании руководители центрального банка США просигнализировали о вероятности повышения ключевой процентной ставки в июне и обсудили, как следует охарактеризовать денежно-кредитную политику, которая скоро не будет нацелена на стимулирование роста экономики.

Если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с ожиданиями, "вероятно, скоро будет уместно для Комитета по операциям на открытом рынке сделать очередной шаг", повысив ставку, сказано в опубликованных в среду протоколах прошедшего 1-2 мая заседания ФРС.

В мае центральный банк оставил ключевую ставку в диапазоне 1,5%-1,75% и обсудил ее дальнейшее повышение, которое сделало бы политику нейтральной, то есть не поддерживающей рост экономики и не сдерживающей его.

На мартовском заседании руководители центрального банка наметили три повышения ставок в этом году, включая повышение в марте. Их голоса разделились почти поровну между теми, кто предпочитал три повышения, и теми, кто выступал за четыре.

В протоколах сформулированы два важных вопроса, ответы на которые будет формировать политику ФРС в ближайшие несколько лет. Во-первых, руководителям центрального банка следует определить нейтральный уровень ключевой ставки, в то время как они ожидают более быстрого роста экономики, который в долгосрочной перспективе может стать неустойчивым. Затем они должны определить, насколько выше нейтрального уровня следует поднять ставку выше нейтрального уровня, чтобы замедлить рост экономики и избежать ее перегрева.