С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Россия готова переводить внешнеторговые расчеты с доллара на евро в случае, если ЕС заявит однозначную позицию против расширения санкций, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.

"Как мы видим, ограничения, которые вводятся американскими партнёрами, носят экстерриториальный характер. И готовность Европы предоставить свою позицию американским партнёрам — от этого будет зависеть, будут ли найдены выходы в расчетах в евро расчетам в долларах", — сказал Силуанов.

Евросоюз, который изначально поддерживал США в санкциях против России, в последнее время выступает с критикой американской политики введения различных ограничений в отношении других стран, особенно после того, как европейцы и сами попали под удар из-за введения США пошлин на импорт стали и алюминия. Ситуация обострилась еще больше после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и возобновляет действие санкций.

"Если наши европейские партнёры заявят свою однозначную позицию, безусловно мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу, европейские инфраструктурные организации для проведения финансовых расчетов, для расчетов за товары, услуги, которые зачастую сегодня попадают под различного рода ограничения" — заявил Силуанов.

Вместе с тем он напомнил, что Россия уже сейчас развивает расчеты в национальных валютах со своими торговыми партнерами.