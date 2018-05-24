С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Основные контуры обновленной пенсионной системы РФ будут отработаны в ближайший год, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Пенсионное законодательство — это часть системы обязательного социального страхования. И, конечно, у нас потребуются какие-то трансформации, потому что жизнь идёт вперед, активно развиваются процессы цифровизации экономики, управления большими данными. А эти системы, они как раз подчиняются законам управления большими данными. И здесь предстоит достаточно много сделать. Но основные контуры, я думаю, что в ближайший год мы отработаем", — заявила Голикова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

По словам Голиковой, существующая пенсионная формула также требует обсуждения, как и функционирование накопительной части пенсий.

"Но окончательного решения не было принято. И в последнее время как-то с повестки эта тема ушла, но это не значить, что ей не надо заниматься. Ей точно также нужно заниматься, как в целом пенсионным законодательством", — сказала она.

Реформы в социальной сфере не должны проводиться в ущерб гражданам, заявила Голикова.

"Социальная сфера самая чувствительная, она напрямую выходит на гражданина, здесь важно не увлечься какими-то реформами в ущерб нашим гражданам", — сказала Голикова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что еще недостаточно долго работает на новой должности, поэтому прежде чем высказываться о возможных переменах, должна услышать экспертные оценки. "Я пять дней работаю в этой должности, поэтому я, конечно, имею свои взгляды на какие-то процессы, которые происходят в этой сфере, но, мне кажется, что прежде чем говорить, что вот так будет, очень важно посоветоваться со специалистами в этих сферах, с экспертами, с гражданским обществом",- сказала Голикова.