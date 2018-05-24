МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале 2018 года снизилась в 4,2 раза по сравнению с годом ранее — до 3,293 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В целом прибыль группы за отчетный период упала в 4,1 раза — до 3,531 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 19% — до 18,436 миллиарда рублей. Консолидированная выручка составила 74,852 миллиарда рублей, снизившись на 3%.

Относительно четвертого квартала прошлого года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, в январе-марте выросла в 7,4 раза. Показатель EBITDA при этом сократился на 16%, выручка — на 2%.

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 31 марта 2018 года составил 464,74 миллиарда рублей против 466,873 миллиарда рублей в конце 2017 года. Капитальные вложения в первом квартале составили 2 миллиарда рублей.