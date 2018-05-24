МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Создание в РФ специального фонда для финансирования инфраструктуры, о котором сегодня объявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, получила положительную оценку экспертов. Однако их мнения разошлись в возможности изменения бюджетного правила, к которому может прибегнуть Минфин, чтобы направить дополнительные доходы бюджета в новый фонд.

По словам Силуанова, новый госфонд может привлечь до 3% ВВП, что составляет около 3 трлн рублей. Предполагается, что фонд будет ориентирован на вложения в инфраструктурные проекты с акцентом на государственно-частное партнерство, средства для него будут привлекать, в том числе, с внутреннего рынка заимствований, от иностранных банков.

ВЫПОЛНЯЯ МАЙСКИЕ УКАЗЫ

В майских указах президента правительству поручено до 1 октября разработать комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. К 2024 году предстоит обеспечить развитие транспортных коридоров "Запад – Восток" и "Север – Юг". Кроме того, в указах сказано о развитии транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ, о ликвидации инфраструктурных ограничений и многих других проектах, затрагивающих инфраструктуру.

Из 8 трлн рублей дополнительных средств, требуемых на реализацию майских указов, на инфраструктурные проекты будет потрачена значительная часть. Из них 3 трлн должен обеспечить новый инфраструктурный фонд.

"Создание специального фонда для финансирования инфраструктуры является элементом реализации идеи так называемой "инфраструктурной ипотеки", озвученной на предыдущем ПМЭФ президентом России. Фонд должен стать инструментом фондирования для осуществления крупных инфраструктурных проектов по схеме государственно-частного партнерства и концессии", — сказал агентству "Прайм" аналитик компании "Финам" Алексей Калачев.

ДЕНЬГИ ОТ ОФЗ

За счет каких средств будет наполняться новый фонд, еще предстоит уточнить. Из конкретных предложений на ПМЭФ озвучен только выпуск ОФЗ на 100-200 млрд рублей в год.

Займы на внутреннем рынке возможны, считает Шибанов. По его словам, российский госдолг в настоящее время "довольно небольшой" и составляет 14% ВВП, что по мировым меркам даже для развивающихся стран "просто ничто". При этом существенная часть госдолга внутренняя. Около 4% ВВП – это внешняя часть и 10% ВВП – внутренний долг, напоминает Шибанов. Следовательно, у Минфина существует довольно большая гибкость по заимствованиям, делает вывод эксперт.

Экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и странам СНГ Олег Кузьмин назвал достаточно интересной и разумной инициативой выпуск ОФЗ. "Речь идет о весьма умеренном росте внутренних займов, который может быть спокойно поглощен рынком без негативных последствий для роста доходностей или вытеснения частных инвестиций. Важно, что привлекаемые средства планируется использовать для финансирования производительных расходов", — сказал он.

Деньги, дополнительно привлеченные через ОФЗ, в таком объеме не критичны (это примерно 10-20% от текущего годового плана), отметил аналитик "Универ Капитала" Дмитрий Александров. "Более того, в случае нормального развития внутреннего рынка рублевого долга они будут легко абсорбированы и одновременно послужат стерилизации излишней рублевой массы. При этом валютные резервы не пострадают, а ставки доходности по ним, что также очень важно, постоянно сближаются, поэтому сейчас действительно может быть целесообразнее инвестировать в инфраструктуру за счет рублевого долга, а не реинвестирования дополнительных нефтегазовых доходов", — сказал эксперт.

ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ФОНДА

Однако внутренние займы через ОФЗ по 100-200 млрд рублей в год не дадут искомых 3 трлн рублей, поэтому их выпуск – это только часть наполнения фонда. Шибанов предположил, что, возможно, произойдет коррекция бюджетного правила, и часть нефтегазовых доходов будет использована для пополнения фонда. При такой цене на нефть и при таком курсе рубля как сейчас, Минфин сможет проспонсировать фонд исходя из налогов, которые он собирает, считает Шибанов.

Кузьмин, напротив, полагает, что принципиально важно не вносить никаких изменений в бюджетной правило или цену отсечения нефти – то есть сохранить текущую жесткую позицию министерства финансов – чтобы не ставить под сомнение приоритет соблюдения бюджетной дисциплины при разработке мер, направленных на улучшение перспектив российской экономики.

Шибанов отметил, что привлечение средств через облигации даст, кроме всего прочего, возможность протестировать рынок госдолга. "Это может быть целевой госдолг, а не стандартные ОФЗ, которые постоянно выпускает Минфин", — говорит эксперт. В развивающихся странах такой госдолг зачастую выглядит более понятным и менее рискованным, поскольку привлекается под проекты с ясной окупаемостью. Такими проектами могли бы стать, например, платная дорога Москва-Казань, или скоростная железная дорога Москва-Казань – это проекты, которые понятны инвесторам и ставки по ним могут оказаться ниже, считает Шибанов.

Фонд может использовать средства бюджета или привлекать деньги на рынке через выпуск "инфраструктурных облигаций", также считает Калачев. Таким образом, он может стать источником средств для решения одной из задач, поставленных в майском указе президента, а именно – задачи модернизации инфраструктуры.

Комментируя идею привлечь Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Александров заявил, что "создание инфраструктурного фонда в партнерстве с крупнейшим инвестором из Азиатско-Тихоокеанского региона интересно тем, что позволяет автоматически сосредоточиться на тех проектах, которые будут востребованы нашими экономическими и торговыми партнерами, то есть будут работать".

Сравнивая различные способы привлечения средств фонда, эксперты отметили, что Минфин не должен конкурировать за деньги с крупными российскими компаниями ("Газпром", "Роснефть"), у которых есть свои инфраструктурные проекты. Это будет не лучшим решением, поскольку частному бизнесу тоже важно привлекать и инвестировать средства, отметил Шибанов.