МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Мила Кузьмич. Власти РФ нашли источник средств для финансирования инфраструктурных проектов, о которых говорилось в новом майском указе президента РФ, на 3 триллиона рублей – Минфин намерен занять их на внутреннем рынке. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ, рассказал о планах по созданию нового специального госфонда для финансирования инфраструктуры, пополнять который министерство планирует за счет внутренних займов.

"Начиная с 2019 года мы создаём специальный фонд, который в течение шестилетнего периода может быть порядка 3% ВВП с тем, чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики, которая потом, конечно, простимулирует частный бизнес", — рассказал Силуанов.

Позже замминистра финансов Владимир Колычев уточнил, что для этого министерству придется наращивать госдолг на 100-200 миллиардов рублей ежегодно. Фонд, по его словам, будет временной конструкцией – предполагается, что он просуществует до 2024 года, а его общий объём составит 3 триллиона рублей.

"Это деньги, которые мы планируем получить от долгового финансирования, но в рамках так называемого "золотого правила". Мы можем привлечь деньги с рынка, направив эти деньги на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы и которые будут работать для экономики. Ни в коем случае это не приведет к изменению тех принципов бюджетной политики, особенно цены отсечения, при которой формируются наши доходы и основных, основополагающих принципов бюджета и денежной политики", — подчеркнул Силуанов.

ДОЛГ КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

Жесткая бюджетная политика, а именно – отказ от расходования конъюнктурных нефтегазовых доходов бюджета и осторожная долговая политика — долгие годы была главным коньком Минфина. Заняв пост первого вице-премьера, Силуанов принял на себя ответственность не только за надёжность бюджетной системы, но и за рост экономики. Впрочем, он уверен, что ему удастся соблюсти баланс между этими целями, поскольку заявленный рост заимствований не приведет к увеличению уровня госдолга по отношению к ВВП.

"Долг у нас сейчас около 6-10% ВВП. Многие, конечно, говорят: давайте увеличим (госдолг – ред.) до 20-30% ВВП. Я противник таких кардинальных изменений", — подчеркнул Силуанов.

"Но использование инструментов долгового финансирования исключительно для вложений в инфраструктуру — в данный момент, считаю, это абсолютно оправданное вложение", — заявил он, пояснил, что такие инвестиции приведут к росту экономики, а значит, соотношение долга к ВВП не увеличится.

"Если экономика будет активно расти, то конечно, не сразу, а в течение 10-20 лет госдолг может даже снизиться", — добавил министр экономического развития Максим Орешкин. "Если государство занимает на текущие расходы – это всегда путь к разбитому корыту, потому что текущие расходы не сказываются на увеличении роста экономики, долг накапливается, экономика растет так же медленно, а мы имеем все те же проблемы, которые есть", — заявил он.

Более того, по словам Орешкина, "не на каждую инфраструктуру можно занимать". "Эта инфраструктура должна приводить к росту частных инвестиций и существенному улучшению качества жизни людей. В этом случае будет прямой эффект на рост, и только в этом случае можно избежать проблем", — заявил глава Минэкономразвития.

БОЛЬШОЙ РЕЗЕРВ

Глава Счетной палаты РФ и предшественник Силуанова на посту министра финансов Алексей Кудрин согласился, что низкий долг – это и есть резерв, который можно использовать сейчас для инвестиций в развитие и предложил не ограничиваться инфраструктурой.

"У нас сегодня среди производительных расходов, которые влияют на экономический рост — расходы на образование и здравоохранение. В условии снижения численности трудоспособного населения это один из самых больших рисков в стране на ближайшие шесть лет", – заявил Кудрин. "Вложения в эти сферы я считаю тоже производительными расходами", – сказал он.

"Вы, когда были и министром финансов, активно сокращали долг. И это наше преимущество, которое мы подхватили и хотим не растерять его", — возразил Силуанов Кудрину.

"Дело в том, что когда мы сокращали государственный долг, была логика: когда цена на нефть доходила до 110 (долларов за баррель — ред.), в 2008 году — до 140 долларов, то, конечно, правильнее было дополнительные ресурсы потратить на снижение долга", – пояснил Кудрин.

"Сегодня я бы видел несколько более мягкий подход к долгу. Сегодня, конечно, он (долг — ред.) может чуть-чуть подрасти, он и рос последние несколько лет — когда я уходил, долг был около 8% ВВП. Сегодня — 13% ВВП, то есть он рос. Он может сейчас подрасти в ближайшие шесть лет, я считаю, на 5-7%", — заявил глава Счётной палаты.

"Мне кажется, что сейчас использовать долг в качестве источника дополнительных расходов, и я надеюсь, Максим Станиславович (Орешкин – ред.) согласен – если уж занимать, то только на инвестиции. Такое бюджетное золотое правило. А если проедать его (резерв в виде низкого долга – ред.), увеличивать текущие расходы — отдачу мы можем получить, если это человеческий капитал, но в отдалённом будущем. Уверен, что мы найдем ресурсы на вложения в человека и не за счет долга, а за счет других источников", — заявил Силуанов.

Поддержала Силуанова в этом споре и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Долг (государственный долг РФ — ред.) действительно низкий, и можно чуть-чуть занять, кажется, тоже это возможно сделать, здесь я абсолютно согласна с Антоном Силуановым, что это может быть до определенных пределов", — сказала она.

НУЖЕН БАЛАНС

С осторожностью к созданию нового госфонда отнеслась и глава АКРА Екатерина Трофимова, отметив, что он не должен стать эксклюзивным и доминирующим источником поддержки на финансовом рынке.

"Отрадно видеть, что фонд будет конечный во времени, потому что мы считаем, что на рынке обязательно должен быть здоровый баланс", — сказала Трофимова РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Излишняя зависимость от государственного плеча может смещать стимулы эффективности в экономике в негативную сторону. Здесь важно, чтобы подобный источник поддержки не стал доминирующим и эксклюзивным на финансовом рынке, чтобы не произошел эффект вытеснения государственным финансированием рыночных сделок", — пояснила она.

Частные инвесторы, напротив, восприняли эту идею с энтузиазмом. "Я считаю, что это очень хороший инструмент, и уверен, что для него будут привлечены неглупые люди", — сказал в интервью РИА Новости партнер-основатель финансового бутика Matrix Capital Павел Теплухин.

По его мнению, в инфраструктуре всегда важно, каким образом структурировать обязательства проектных компаний, так как сроки окупаемости длинные и выручка не гарантирована, будь то мост или электростанция, или любой другой инфраструктурный проект. "Нужно риски сегментировать, структурировать и продать их соответствующим инвесторам — спекулянтам, пенсионным фондам, то есть каждому свой тип риска в соответствии с его профилем", — сказал он.

Новый госфонд мог бы взять на себя часть каких-то обязательств, которые непривлекательны для частных инвесторов, считает эксперт. При этом присутствие такого фонда будет давать возможность появлению различных форм финансирования — старшего и младшего транша, привилегированного долга или привилегированных акций, структурных инструментов.

"Главное, что государство могло бы взять на себя те транши, те виды ценных бумаг, которые непривлекательны для частного инвестора, тем самым повысив привлекательность остальных траншей", — отметил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.