МОСКВА, 24 мая – ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая в ходе сессии "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?" в рамках ПМЭФ-2018, заявил, что Турция использует разные методы конкуренции, включая религиозную пропаганду, чтобы не позволить российским промышленникам разрабатывать месторождения соды в Башкирии.

Мантуров подчеркнул, что Турция – главный конкурент России по кальцинированной соде.

"У нас до сих пор проходят баталии в Башкирии по соде. Там вообще уникальная ситуация", — рассказал министр.

"Что вы думаете? Приезжает из Турции мусульманский лидер и говорит: "Это у вас памятник, и это тоже памятник, возьмите месторождение в 75 километрах от ГОКа, проведите железную дорогу". Инвестиционный проект можно зачехлять. Почему? Он просто станет экономически неэффективным по сравнению с нашими конкурентами из Турции", — уточнил министр.

Баталии по теме разработки башкирских месторождений ведутся уже несколько лет. Так, фонд "Петербургская политика" проводил анализ, согласно которому, запрет на разработку башкирских месторождений выгоден Турции, являющейся одним из ключевых производителей натуральной соды.