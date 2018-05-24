С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в первый день мероприятия активно обсуждали тему санкций. Негативную оценку получили как меры, введенные против России, так и введенные с российской стороны в ответ.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

В России, между тем, был принят закон о контрсанкциях, который допускает возможность введения ответных мер на недружественные в отношении России действия США и других стран. Дополнительно в Госдуме рассматривается законопроект о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций в РФ: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.

НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ МЕРЫ

Участники ПМЭФ отметили, что санкции в отношении обеих сторон негативно влияют на бизнес и мешают развитию торговых и экономических отношений между государствами и компаниями. Такую точку зрения поддерживают не только российские бизнесмены и представители власти. Согласно исследованию Американской торговой палаты в России (AmCham Russia), представленном на полях форума, около 84% американских компаний считают, что санкции негативно отразились на развитии их бизнеса в России.

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху в ходе форума сообщил, что Индия и РФ должны искать новые пути развития торговых отношений в условиях антироссийских санкций со стороны США. Среди возможных вариантов он назвал изучение возможности расчетов в других валютах, таких как евро, фунт, торговлю в национальных валютах, бартерные сделки, совместную реализацию гражданских проектов в третьих странах. Министр не исключил, что при выработке подходов к разрешению ситуации с антироссийскими санкциями могут быть задействованы все из перечисленных опций.

В свою очередь, член правления немецкой Wintershall Тило Виланд считает, что США открыто используют санкции для продвижения своих интересов на европейском газовом рынке.

О негативном влиянии санкций рассказали и российские представители бизнеса. Так, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин отметил, что экспортные финансовые операции компании стали затруднительными из-за санкций. Председатель совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов в свою очередь заявил, что политика санкций наносит вред и российскому, и европейскому бизнесу. По его мнению, деловые круги должны сообща действовать в поддержку свободной торговли без вмешательства политики.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил влияние санкций в отношении России на экономику страны. По его словам, последняя волна привела к тому, что совокупный эффект санкций на российскую экономику возрос и теперь они отнимают около 0,5 процентного пункта роста ВВП.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкции влияют на экономику России. Однако, с другой стороны, по его мнению, эти меры подстёгивают РФ быстрее проводить реформы и более быстро реагировать на складывающуюся ситуацию. По его словам, Россия в ответ на весь санкционный пафос станет более открытой и либеральной. Силуанов также пообещал, что государство будет помогать компаниям, попавшим в сложную ситуацию из-за санкций, содействовать им в открытии новых рынков и сбыте продукции.

Позитивно ситуацию оценил и председатель совета директоров и основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский. Он считает, что последние действия минфина США в отношении "Русала" дают позитивный сигнал рынку, предоставляя новые возможности для потребителей и самой компании вести бизнес.

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА

Гости ПМЭФ обсудили и законопроект о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ. По их словам, документ необходимо скорректировать.

Так, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США на территории России является чрезмерным шагом. По его словам, деловое сообщество страны не поддерживает этот шаг.

Схожая позиция у главы ВТБ Андрея Костина. "Вы знаете позицию бизнес-сообщества о том, что этот закон должен быть серьезно скорректирован. Потому что он не должен вообще ставить в невыносимые условия, во-первых, наших западных партнеров, работающих здесь — это наиболее лояльная часть бизнеса, которая продолжает сотрудничать с Россией, но вынуждены тоже ориентироваться на те санкции, которые принимаются у них в странах. Но и для российского бизнеса тоже могут быть дополнительные проблемы, потому что хотим мы или нет,… надо умно вести работу… Можно погибнуть в первом бою геройски, но лучше дойти до конца и выиграть битву", — заявил он.

Немного другое мнение на этот счет у главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Он считает, что наличие закона о наказании за соблюдение санкций в РФ разумно, но конкретные требования в нем надо проработать.

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов пообещал, что конкретные решения по закону о контрсанкциях РФ на действия США будут взвешенными и не приведут к росту цен на продукты.