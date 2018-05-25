МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров компании, говорится в сообщении алюминиевого гиганта для Гонконгской фондовой биржи.

В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.

Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Изначально минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение контрактов и прекращение взаимодействия с ними, однако затем продлил срок выхода из акций и долга "Русала".