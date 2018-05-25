МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство Соединенных Штатов уже в начале следующей недели может усилить санкционные меры в отношении Северной Кореи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

Издание отмечает, что новые меры против КНДР обсуждались в четверг, 24 мая, в ходе заседания Совета национальной безопасности США. Источник подчеркнул, что речь шла о "десятках новых санкций".

Напомним, что накануне, 24 мая, американский президент Дональд Трамп отменил намеченный на 12 июня текущего года саммит США и КНДР. Мероприятие должно было пройти в Сингапуре.

Трамп отказался от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном из-за того, что Пхеньян отверг требования американской стороны о денуклеаризации.