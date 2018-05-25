МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в мае составил 102,2 пункта, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем апреля, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индекса до 102,7 пункта по сравнению с первоначальным показателем апреля в 102,1 пункта.

Таким образом, индекс стабилизировался после снижения на протяжении пяти месяцев подряд, отмечено в релизе. "Экономика Германии хорошо справляется в условиях непростой международной ситуации", — приводятся в сообщении слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).

Индекс текущей экономической ситуации в Германии в мае вырос до 106 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 105,8 пункта. Первоначальный показатель прошлого месяца составлял 105,7 пункта. Индикатор совпал с ожиданиями экспертов.

Индекс экономических ожиданий в Германии в мае снизился до 98,5 пункта с показателя апреля в 98,7 пункта.