МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин впервые встретится с новым составом правительства в субботу, 26 мая. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече будут определены основные приоритеты деятельности кабмина до 2024 года.

"Двадцать шестого мая в Кремле состоится первая встреча президента с новым составом правительства РФ, в ходе которой будут определены основные приоритеты и направления деятельности обновленного кабинета на предстоящий период до 2024 года", — сообщает администрация президента. Новый состав правительства РФ: не время что-то менять

Новый состав кабинета министров РФ был утвержден 18 мая. Первым вице-премьером — министром финансов был назначен Антон Силуанов. Посты вице-премьеров получили Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Ольга Голодец, Максим Акимов, Юрий Борисов, Юрий Трутнев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Константин Чуйченко.