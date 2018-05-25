МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России в апреле наблюдал значительный отток иностранных инвесторов из ОФЗ из-за санкций США; ситуацию стабилизировали активные покупки внутренних инвесторов, говорится в обзоре регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Иностранные инвесторы активно продавали российские государственные облигации. Пик продаж пришелся на 9 и 10 апреля, когда нерезиденты сократили свои вложения на 24,4 и 27,9 миллиарда рублей соответственно, что является рекордными значениями за всю историю наблюдений", — говорится в обзоре.

При этом из-за возросшей доходности ОФЗ повышенный спрос на них стали предъявлять внутренние инвесторы. Поначалу это были банки, в том числе и системно значимые, однако затем часть бумаг у банков выкупили коллективные инвесторы.

"В результате, несмотря на сохранение оттока иностранного капитала, доходность государственных облигаций после резкого роста стала постепенно снижаться", — резюмируют авторы обзора.

Ситуация с валютной ликвидностью в банковском секторе РФ в апреле несколько ухудшилась из-за оттока валютных депозитов, говорится в обзоре.

В целом за апрель уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе существенно не изменился, поскольку крупные притоки и оттоки денежных средств сбалансировали друг друга, отмечает регулятор.

ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец года до 3,8-4,2 триллиона рублей с 3,7-4,1 триллиона рублей, говорится в обзоре.

"С учетом операций с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора, прошедших в апреле, прогноз уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 года был повышен с 3,7-4,1 триллиона рублей до 3,8-4,2 триллиона рублей", — сообщает ЦБ.