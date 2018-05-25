МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Рост цен на бензин оказывает минимальное влияние на инфляцию в РФ, считает помощник президента РФ Андрей Белоусов.

В настоящее время в РФ сложилась непростая ситуация с ценообразованием на внутреннем рынке — цена на нефтепродукты растет темпами, существенно опережающими инфляцию. Как отмечал в четверг директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, наблюдается 30-40%-й рост цены на нефть при практически неизменном курсе рубля. Согласно последним данным Росстата, средняя цена бензина перешла рубеж в 42 рубля за литр на 21 мая.

"Влияние на инфляцию минимальное", — сказал Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также заявил, что инфляция в РФ в 2018 году может составить 3%. "Сейчас инфляция держится на уровне 2,4%, прогноз несколько повышен в основном из-за скачка курса…. Есть оценки 2,8%, это старые оценки, сейчас немного выше, где-то в районе 3%",- сказал он.