С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ в ближайшее время внесет законопроект о создании офшорной зоны в Калининграде, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Законопроект будет внесен в правительство Минфином в ближайшее время", — сказал Силуанов на ПМЭФ, отвечая на вопрос, обсуждается ли создание офшорной зоны в Калининграде.

В середине апреля СМИ сообщили, что власти РФ обсуждают проект создания двух территорий со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский — для помощи попавшим под санкции бизнесменам.